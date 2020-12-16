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«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 18 декабря

16 декабря 2020, 13:22

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 18 декабря

Группировка «ДНР» на день откроет КПВВ «Еленовка» под Донецком в пятницу, 18 декабря. Об этом сообщает так называемый оперативный штаб формирования.

Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие на обследование в больничном стационаре.

Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

С 10 ноября украинские КПВВ на Донбассе работают с 8:00 до 16:00 по киевскому времени. В Донецкой области «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская».

С сегодняшнего дня на КПВВ «Новотроицкое» функционирует сервисный центр. В новом комплексе, который расположен у пункта пропуска, есть банк, центр предоставления админуслуг, магазин, аптека и почта.

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