Двое рабочих погибли при строительстве ТРЦ в Краматорске. Еще один травмирован

Прокуратура расследует обстоятельства гибели двух рабочих и ранении еще одного во время строительства 4-этажного торгового комплекса в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



15 декабря около 14:00 двое рабочих подрядной организации возрастом 26 и 29 лет упали с высоты, после чего их засыпало кирпичом. В результате полученных травм они скончались.



36-летний коллега погибших с переломами ребер госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.



Прокуратура проводит следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии. Уголовное производство открыто по факту нарушения требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 271 УК Украины).