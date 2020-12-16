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Минобороны узнало о коррупции при захоронении погибших на Донбассе украинских военных

16 декабря 2020, 15:20

Минобороны узнало о коррупции при захоронении погибших на Донбассе украинских военных

Должностные лица Генерального штаба наживались на захоронениях военных Вооруженных сил Украины, которые погибли на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Проверку использования средств начали после обнародования программы журналистки Янины Соколовой.

«Действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок», — отметили в Минобороны.

После аудита использования бюджетных средств и завершения служебного расследования будет решаться  вопрос о привлечении виновных к ответственности, добавили в ведомстве.

В своей программе Соколова рассказала о фактах «заработка» на захоронениях украинских военных. В частности, чиновники Генштаба существенно завышали цену за услуги погребения, подчеркнула журналистка.

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