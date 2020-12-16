Минобороны узнало о коррупции при захоронении погибших на Донбассе украинских военных

Должностные лица Генерального штаба наживались на захоронениях военных Вооруженных сил Украины, которые погибли на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.



Проверку использования средств начали после обнародования программы журналистки Янины Соколовой.



«Действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок», — отметили в Минобороны.



После аудита использования бюджетных средств и завершения служебного расследования будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности, добавили в ведомстве.



В своей программе Соколова рассказала о фактах «заработка» на захоронениях украинских военных. В частности, чиновники Генштаба существенно завышали цену за услуги погребения, подчеркнула журналистка.