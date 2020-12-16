На Луганщине пятеро человек умерли и 179 заболели COVID-19 за сутки

В Луганской области лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще пять больных, сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 48, Рубежное — 17, Северодонецк — 61, Беловодский, Меловской и Попаснянский районы — по 2, Белокуракинский — 13, Кормянский и Новоайдарский районы — по 6, Старобельский — 10, Троицкий — 12.



Вследствие осложнений умерли 53-летний мужчина из Лисичанска, 80-летняя и 85-летняя женщины, 48-летний и 55-летний мужчины из Северодонецка.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 выявлен у 8166 человек, в том числе 320 детей. Из них выздоровели — 5966, 221 человек умер.

За минувшие сутки в Украине выявили 10622 случая инфицирования коронавирусом. При этом 12549 человек выздоровели, а 264 умерли.