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Боевик, который несовершеннолетним воевал в рядах «ЛНР», получил условный срок

16 декабря 2020, 17:10

Боевик, который несовершеннолетним воевал в рядах «ЛНР», получил условный срок

Кормянский районный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года жителю Луганщины, который будучи несовершеннолетним воевал в рядах группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в 2014 году 17-летний парень добровольно вступил в должность стрелка до батальона «Призрак», где дежурил на блокпостах и в расположении вооруженного формирования.

«Позже он «служил» в различных подразделениях «2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР" -"14 батальоне территориальной обороны" и "4 отдельной мотострелковой бригаде". В составе разведывательной роты проводил наблюдение для выявления позиций Вооруженных Сил Украины и докладывал своим кураторам об их перемещении. Кроме того, участвовал в установлении растяжек на прилегающей к украинским позиций территории», — говорится в сообщении.

В 2015 году его объявили в розыск. В октябре 2020 году обвиняемый был задержан в Новоайдарском районе при пересечении линии соприкосновения вне установленных пунктов пропуска, когда он приехал к своим родным.

Учитывая признание вины, способствование раскрытию преступлений и изобличению других соучастников, суд назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

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