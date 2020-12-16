Боевики стреляли из гранатометов на Донетчине. Без потерь

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли по окрестностям Водяного на Приазовье и поселка Шумы. Огонь велся из станковых и ручных противотанковых гранатометов.



«Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.



В штабе также сообщили, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории в районе проведения ООС и передали на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.