Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин разделил на четыре категории вызова скорой помощи

16 декабря 2020, 22:59

Кабмин разделил на четыре категории вызова скорой помощи

Кабинет министров решил ввести дополнительные критерии вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. Такое решение правительство приняло во время заседания 16 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В зависимости от состояния пациента обращение к "скорой" разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Это позволит снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием», — отметил Шмыгаль.

По его словам, к пациентам с критическим состоянием «скорая помощь» должна прибывать не позднее, чем через 10 минут с момента, когда диспетчер получит обращения.

Текст постановления на сайте Кабмина пока не опубликован.

ТЕГИ

Люди
Денис Шмыгаль
Прочее
скорая помощь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
22:12
ОБСЕ узнала о мужчине, который пострадал из-за взрыва на Луганщине
13:22
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 18 декабря
12:00
Украина открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком
10:24
«ДНР»: 205 заболевших коронавирусом и 13 смертей за сутки
09:05
«ЛНР» сообщила о 9 новых заболевших коронавирусом
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 декабря
20:16
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
15:48
Гайдай: Из 10 человек, которые едут из Луганска, 7-8 больны COVID-19
15:44
Украина может перестать штрафовать за выезд из ОРДЛО через Россию
11:47
Две женщины травмировались у КПВВ «Станица Луганская». Их забрала скорая
11:08
ОБСЕ зафиксировала новые укрепления боевиков у ДФС
все новости
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
22:59
Кабмин разделил на четыре категории вызова скорой помощи
22:12
ОБСЕ узнала о мужчине, который пострадал из-за взрыва на Луганщине
20:44
В ТКГ достигли согласия относительно открытия КПВВ «Счастье»
19:30
Украинская делегация: Заседание ТКГ прошло без участия российского представителя
18:43
Боевики стреляли из гранатометов на Донетчине. Без потерь
18:02
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
17:31
ВСУ: Сугубо военного разрешения конфликта на Донбассе не может быть
17:10
Боевик, который несовершеннолетним воевал в рядах «ЛНР», получил условный срок
16:18
На Луганщине пятеро человек умерли и 179 заболели COVID-19 за сутки
15:20
Минобороны узнало о коррупции при захоронении погибших на Донбассе украинских военных
15:16
Двое рабочих погибли при строительстве ТРЦ в Краматорске. Еще один травмирован
все новости
ВИДЕО
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02
Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►
14 декабря, 17:23
Донбасс queer. Как борются за права ЛГБТ в регионе ►
14 декабря, 13:17

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция