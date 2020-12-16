Кабмин разделил на четыре категории вызовы скорой помощи

Кабинет министров решил ввести дополнительные критерии вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. Такое решение правительство приняло во время заседания 16 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«В зависимости от состояния пациента обращение к "скорой" разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Это позволит снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием», — отметил Шмыгаль.



По его словам, к пациентам с критическим состоянием «скорая помощь» должна прибывать не позднее, чем через 10 минут с момента, когда диспетчер получит обращения.



Текст постановления на сайте Кабмина пока не опубликован.