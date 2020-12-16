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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря

16 декабря 2020, 23:12

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировано еще 9 смертей от коронавируса. За прошедшие сутки выявлено 403 заболевших коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 30 465 человек. Из них 19 263 пациентов выздоровели, а 631 умер.

Группировка «ДНР» заявила о выявлении 205 заболевших за сутки, а также о смерти 13 пациентов вследствие осложнений. Всего формирование признает 12 890 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7780 человек выписаны, а 1173 умерли.

В Луганской области лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще пять больных. За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 выявлен у 8166 человек, в том числе 320 детей. Из них выздоровели — 5966, 221 человек умер.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом., утверждают в группировке «ЛНР». Всего формирование подтверждает 1897 случаев заболевания: 1642 человека выздоровели, а 157 умерли.

Политика

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы сообщили, что через 5 дней закончится строительство разворотной точки для автобусов на КПВВ «Счастье». Отсутствие инфраструктуры для проезда было препятствием для открытия КПВВ, на которое ссылалась «ЛНР».

На сегодняшнем заседании ТКГ отсутствовал представитель РФ Борис Грызлов.

Общество

Украинская сторона открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком. В комплексе размещается банк, центр предоставления админуслуг, магазин, аптека и почта.

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