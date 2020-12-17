На Донбассе рассказали о новых обстрелах

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям. Никто из военнослужащих не пострадал. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Два обстрела зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье, уточнили в штабе. Здесь боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.



Кроме того, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня недалеко от поселка Шумы. Здесь также применялись станковые и ручные противотанковые гранатометы.



С начала текущих суток, 17 декабря, украинская сторона зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного боевики вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. Украинские военные не пострадали.



Группировка «ДНР» заявила про минометный обстрел окрестностей села Коминтерново (Пикузы) этой ночью. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



Боевики «ЛНР» про обстрелы не сообщали.



С 27 июля и до вечера 15 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 3 722 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 1 729 взрывов, 118 пролетевших неопределенных боеприпасов, 51 вспышку дульного пламени, 41 осветительную ракету, 1 783 очереди и выстрела.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.