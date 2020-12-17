Более 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 12 047 случаев инфицирования коронавирусом. При этом 12 939 человек выздоровели, а 252 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрирован 931 751 заболевший коронавирусом. Из них 548 356 человек выздоровели, а 15 996 скончались.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.



Вчера, 16 декабря, сообщалось о 10 622 новых случаев, 15 декабря заявили о 8 416 новых случаях инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.