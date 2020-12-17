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«ЛНР» заявила о 16 новых случаях COVID-19 и одной смерти

17 декабря 2020, 08:10

«ЛНР» заявила о 16 новых случаях COVID-19 и одной смерти

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 16 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умер один пациент. Об этом сообщает так называемый минздрав группировки «ЛНР».

География заболеваемости или другие подробности не сообщаются.

В целом, по состоянию на 17 декабря, группировка признает 1913 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1656 человек, 158 пациентов умерли.

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