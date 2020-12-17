Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер сегодня ночью. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.



По его словам, последствия коронавируса дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем организма 61-летнего Кернеса.





Информацию о смерти Кернеса подтвердил и его пасынок Родион Гайсинский. «Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем», — написал он в Instagram.

17 сентября Геннадия Кернеса госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите» в тяжелом состоянии из-за коронавируса. 11 декабря стало известно, что у него отказали обе почки.



На выборах 25 октября Кернес был переизбран мэром Харькова, фактически находясь в немецкой больнице на протяжении всей избирательной кампании.