Президент Франции Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба французского лидера.



Там уточнили, что Макрон сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов заболевания.



Президент Франции будет находиться в изоляции 7 дней и продолжит работу удаленно.



Премьер-министр страны Жан Кастекс тоже отправится на самоизоляцию, так как контактировал с Макроном.

Президент Франции являются участником Нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входят лидеры Украины, Германии и России.



Последний «нормандский» саммит прошел в декабре 2019 года в Париже. В этом году встреча четырех лидеров так и не состоялась.