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На Луганщине – почти 200 новых случаев заражения COVID-19

17 декабря 2020, 13:26

На Луганщине – почти 200 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировали 193 случая заражения коронавирусом. Это стало очередным антирекордом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие осложнений умерли три пациента - 73-летний мужчина из города Рубежное, 58-летний мужчина из Новопсковского района и 71-летний мужчина из Попаснянского района.

37 новых случаев выявили в Северодонецке, 31 в Сватовском районе, 25 в Рубежном, 24 в Лисичанске, 17 в Беловодском районе, 14 в Попаснянском, 12 в Старобельском, десять в Станично-Луганском, девять в Кормянском, по семь в Новоайдарском и Троицком районах.

За все время исследований в области диагноз коронавирус подтвержден у 8359 человек. Из них выздоровели – 6096, лечатся – 2039, умерли.

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 335 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 219, умерли 224 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 24,2%.

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