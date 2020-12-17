Германия выделила Украине 250 миллионов евро

Кабинет министров и правительство Германии подписали соглашение о финансовом сотрудничестве, в рамках которого Украина получит 214,6 миллиона евро льготных кредитов и 40 миллионов евро грантов на проекты по энергоэффективности украинских городов и поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.



Отмечается, что кредиты предоставлены на 30 лет, включая 10 лет льготного периода. Процентная ставка 2% годовых, комиссия по обязательствам — 0,25% годовых.



Кредитные средства будут использованы в рамках проектов, согласованных Украиной и Германией в период 2011-2019 годов.



Речь идет о проектах в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в объединенную европейскую энергосистему), поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения энергоэффективности школ и детских садиков, реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах.



Грантовые средства предназначаются на улучшение системы профессионального образования и развитие местного самоуправления.