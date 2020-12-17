В Чехии будут судить боевика «ДНР»

В Чехии будут судить гражданина, который участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР». Об этом сообщает чешское издание Novinky.



26-летний Лукаш Н. из Карловых Вар отправился на Донбасс в июле 2015 года, где вступил в ряды боевиков.



«По прибытии он прошел обучение, был вооружен и экипирован вооруженными силами сепаратистских структур, а затем участвовал в различных военных задачах, таких, как разведывательные действия, охранные операции и патрулирование в определенных районах. Так он работал в Украине до января 2016 года», — отмечается в обвинительном заключении.



Следствие считает, что эти незаконные формирования имеют все признаки террористической деятельности. Такое преступление в Чехии наказывается лишением свободы на срок 12-20 лет. Прокурор просит суд приговорить обвиняемого к 16 годам лишения свободы.



В ходе следствия обвиняемый отказался давать показания. Однако доказательством в его деле стали фотографии и видеозаписи на мобильном телефоне, где он позирует в форме боевиков с оружием за спиной.



По возвращении домой молодой человек обратился за психиатрической помощью, чтобы избавиться от кошмаров от ужасных переживаний. Во время госпитализации психиатры диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство.