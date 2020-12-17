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Зеленский: Мир на Донбассе должен наступить на украинских условиях

17 декабря 2020, 16:14

Зеленский: Мир на Донбассе должен наступить на украинских условиях

Установление мира, возобновление суверенитета и территориальной целостности Украины является основным внешнеполитическим приоритетом Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет — это установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины. Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу», — сказал Зеленский во время видеоконференции с послами Украины.

По его словам, Украина упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран «нормандской четверки» в Париже были реализованы. Зеленский напомнил, что за год после этой встречи удалось освободить из плена почти сто украинских граждан, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы конфликта.

«Конечное задание — прекратить войну и обеспечить мир на наших условиях, на условиях независимой Украины», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что в повестке дня остается вопрос дальнейшего продолжения санкций против России и привлечение РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.

Также президент попросил послов работать над привлечением помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса.

«Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и как вернуть нашему Донбассу покой. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, которая пострадала от этой войны. Делаем это и усилиями государства, и бизнеса, и за средства наших международных партнеров и их помощи. Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. И если завтра мы уже вернемся на весь оккупированный украинский Донбасс, то должны сразу же приступить к его восстановлению», — заявил он.

По его словам, это задание не только для послов Украины в Берлине и Париже. «Это задание практически для каждого посла, каждого представителя Украины при международной организации. Чья-то страна может помочь финансово, чья-то может помочь политически, где-то были исторические примеры примирения и осуществления послевоенного восстановления, а какие-то страны еще до сих пор сталкиваются с этими конфликтами», — указал Зеленский.

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