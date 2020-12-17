ООН: Пандемия обострила условия жизни населения на Донбассе и в Крыму

Пандемия коронавируса обострила трудности, от которых страдает население на востоке Украины, пострадавшее от конфликта, и в оккупированном Крыму. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает «Интерфакс-Украина».



«Среднемесячное количество пересечений линии столкновения на востоке Украины сократилось с около 1,1 млн в 2019 году до менее 300 в результате закрытия всех пяти пунктов въезда-выезда с конца марта до конца июня 2020 года. Ограничение свободы передвижения привело к разлуке тысяч людей со своими семьями и к потере доступа к здравоохранению, образованию, пенсии и другим источникам средств для существования», — сказала Богнер.



Она подчеркнула, что особенно от этого пострадали женщины и люди преклонного возраста, то есть большинство тех, кто пересекал линию до карантина.



«Относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, временно оккупированных РФ, мы видим, что ограничения свободы передвижения, введенные правительствами Украины и РФ, привели к сокращению почти на 90% количества пересечений в обеих направлениях через административную границу с марта по сентябрь 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эти ограничения повлияли на доступ людей к работе, образованию, здравоохранению, имуществу и на семейные связи», — отметила Богнер.



Также глава миссии обратила внимание на то, что положение лиц, находящихся в местах содержания под стражей, остается особо опасным из-за того, что многие из них переполнены и не могут обеспечить физическое дистанцирование и предоставить средства индивидуальной защиты.



Она отметила, что нет достоверных данных о случаях Covid-19 в местах содержания под стражей на оккупированной территории Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило информацию о том, что заключенные также не имеют средств индивидуальной защиты и доступа к здравоохранению.