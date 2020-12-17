«ЛНР» скрыла случаи коронавируса в СИЗО

На территории, контролируемой группировкой «ЛНР», руководство следственных изоляторов скрывало информацию о распространении коронавируса. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).



Согласно сообщению которое получило УВКПЧ, задержанные с симптомами COVID-19 получали диагноз пневмония или острая респираторная вирусная инфекция.



УВКПЧ также узнало о том, что на подконтрольной «ДНР» территории двое работников Макеевской колонии № 97 умерли из-за коронавируса.



Как сообщается, надлежащей медицинской помощи и средств индивидуальной защиты в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине территории нет, и задержанные должны шить маски из постельного белья.



В УВКПЧ указали, что из-за отсутствия доступа к местам несвободы на неподконтрольной Украине части Донбасса, они имеют только фрагментированную информацию о влиянии коронавируса на условия в изоляторах и тюрьмах.