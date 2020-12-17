По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 430 заболевших COVID-19. За все время исследований зафиксировано 30 895 случаев болезни: 19 263 пациента выздоровели, 631 — умер.



Группировка «ДНР» заявила о 177 новых случаях коронавируса, а также 13 летальных случаях. Всего формирование признает 13 067 случаев COVID-19. Из них выписаны 7861 человек, летальных случаев — 1186.



В Луганской области зафиксировали 193 случая заражения коронавирусом. Вследствие осложнений умерли три пациента. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 8359 человек. Из них выздоровели — 6096, умерли — 224.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировали еще 16 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умер один пациент, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 1913 случаев заражения, из которых 1656 человек выздоровели, 158 пациентов умерли.





Политика



МИД Украины направил ноту российской стороне в связи с очередной незаконной доставкой «гуманитарного конвоя» в оккупированные Донецк и Луганск 17 декабря.



Права человека



Боевики должны обеспечить беспрепятственную работу пунктов пропуска на Донбассе, а правительство Украины, в свою очередь — не ужесточать существующие правила пересечения, говорится в рекомендациях УВКПЧ ООН.



Общество



По данным УВКПЧ ООН, руководство СИЗО в отдельных районах Луганщины скрывало информацию о распространении коронавируса.



В Министерстве здравоохранения обещают обеспечить вакцинами от COVID-19, в том числе, жителей оккупированного Крыма и Донбасса.



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