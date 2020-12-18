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Штаб: Украинские военные открывали ответный огонь на Донбассе

18 декабря 2020, 07:56

Штаб: Украинские военные открывали ответный огонь на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям. Военнослужащие открывали огонь в ответ. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там напомнили, что в результате обстрела снайпера украинский военный получил ранение под Авдеевкой. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Украинская сторона подчеркивает, что боевики четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Зафиксировано применение артиллерийских систем 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному российские наемники вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру, как рассказали в штабе, незаконные вооруженные формирования активизировали огонь и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего — еще и с автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе велся снайперский огонь.

В штабе подчеркнули, что на многочисленные и прицельные обстрелы боевиков украинские военные «ответили незамедлительно». «С гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага», — отмечается в сообщении.

С начала текущих суток, 18 декабря, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

С 27 июля до 16 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 3 768 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе было 1 754 взрыва, 119 пролетевших неопределенных боеприпасов, 55 вспышек дульного пламени, 41 осветительную ракету, 1 799 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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