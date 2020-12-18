Еще 12630 заразившихся коронавирусом выявили в Украине

За минувшие сутки в Украине выявили 12 630 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 12 866 человек, а 260 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрирован 944 381 заболевший коронавирусом. Из них 561 222 человек выздоровели, а 16 256 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.



Днем ранее, 17 декабря сообщалось о 12 047 заболевших коронавирусом, 16 декабря — о 10 622 новых заразившихся, 15 декабря выявили 8 416 случаев инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.