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Еще 12630 заразившихся коронавирусом выявили в Украине

18 декабря 2020, 08:28

Еще 12630 заразившихся коронавирусом выявили в Украине

За минувшие сутки в Украине выявили 12 630 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 12 866 человек, а 260 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

За все время пандемии в стране зарегистрирован 944 381 заболевший коронавирусом. Из них 561 222 человек выздоровели, а 16 256 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Днем ранее, 17 декабря сообщалось о 12 047 заболевших коронавирусом, 16 декабря — о 10 622 новых заразившихся, 15 декабря выявили 8 416 случаев инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.

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