СМИ: Украинский военный, тело которого вернули боевики, был задушен

Украинский военный, тело которого накануне передали боевики группировки «ЛНР», умер насильственной смертью — его задушили.



Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении редакции.



В качестве основной причины смерти предварительно указана асфиксия, категория смерти — насильственная.



Также в документе указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе сообщила, что военнослужащий 14 декабря, находясь в состоянии опьянения и без оружия, совершил самовольный переход на сторону противника, и умер от алкогольной или наркотической интоксикации. Позже информация об алкоголе и наркотиках была удалена из собщения.

