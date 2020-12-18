Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе состоится в сентябре 2021 года

Заседание Европейского суда по правам человека по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации» предварительно назначено на 15 сентября 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.



Украинская сторона подала ответы на более чем 50 вопросов суда, отметил он. По словам Лищины, это лучший материал, «который мы собирали за шесть лет ведения этого дела».



«На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ за отдельными районами Донецкой и Луганской области», — указал он.



Кроме того, суд сообщил, что планирует «очень амбициозный график» в этом деле на следующий год, добавил замиминистра.



Так, до сентября планируется провести обмен представлениями между Нидерландами и Россией по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны, на дополнительные вопросы ЕСПЧ.

В Минюсте подчеркнули, что суд настроен очень серьезно, поскольку предупредил стороны, что будет давать отсрочки только в исключительных случаях.



Ранее ЕСПЧ объединил иск Нидерландов к России о сбитом МН17 с двумя межгосударственными исками от Украины против РФ.