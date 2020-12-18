В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19. Еще 172 человека заболели

За прошедшие сутки Вооруженных силах Украины коронавирусную болезнь выявили у 172 человек. Вследствие осложнений умер один военнослужащий. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Военный находился на стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии клиники инфекционных болезней Национального военно-медицинского клинического центра «ГВКГ».



«Несмотря на проводимое лечение, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала.», — говорится в сообщении.



Среди новых выявленных случаев в учреждениях здравоохранения госпитализированы 21 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 18 декабря коронавирусом в ВСУ болеет 3 178 человек. С начала пандемии 9523 человека выздоровели, 35 — умерли. На изоляции находится 323 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили 12 630 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 12 866 человек, а 260 умерли.