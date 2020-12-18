Юлия Лапутина. Кадр телеканала «Рада»

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержали 248 депутатов на заседании в пятницу.



Лапутина заменила на этой должности Сергея Бессараба, который подал в отставку по собственному желанию. В среду парламент уволил Бессараба.



Что известно о Юлии Лапутиной



Лапутина в течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защита которого обеспечивал спецподразделение «Альфа». В сентябре — декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков.



С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.



Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.



В марте 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Юлии Лапутиной звание генерал-майора. Она стала второй в истории Украины женщиной, которая имеет воинское звание генерала.



Юлия Лапутина замужем. Ее супруг тоже работает в СБУ. Вместе воспитывают двух дочерей.