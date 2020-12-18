«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц

«Суд» группировки «ЛНР» приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Брянки, убившего двух школьниц. Об этом сообщает «генеральная прокуратура ЛНР».



Там рассказали, что мужчина, находясь в квартире своих соседей с целью тайного хищения имущества, нанес девочке и находившейся у нее в гостях подруге «множество ударов имеющимся при себе разводным гаечным ключом, а также двумя ножами по различным частям тела, в том числе и жизненно важным органам». От полученных травм школьницы скончались на месте.



Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал в полном объеме. При этом «суд» согласился с позицией «прокуратуры» и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Не согласившись с приговором, сторона защиты и осужденный подали апелляционную жалобу на приговор. «Судебная коллегия Верховного Суда ЛНР» оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в силу.