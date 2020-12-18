Арестович назвал «технической ошибкой» информацию о том, что погибший боец ВСУ был пьян

Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по информационной политике Алексей Арестович извинился за сообщение о погибшем украинском военнослужащем, тело которого боевики передали накануне.



Вчера на страницах украинской делегации в ТКГ в соцсетях Арестович разместил сообщение, что военнослужащий 14 декабря, находясь в состоянии опьянения и без оружия, совершил самовольный переход на сторону противника, и умер от алкогольной или наркотической интоксикации. Позже информация об алкоголе и наркотиках была удалена из сообщения.



«Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично (!) (перепутал версию представителей российской стороны, которая обсуждалась во внутренней переписке, и сообщения для СМИ) и фактически обнародовал версию оккупантов», — заявил сегодня Арестович.



Он отметил, что пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах военнослужащий оказался на неподконтрольной территории и погиб там.

Издание «Цензор.НЕТ» опубликовало результаты судебно-медицинской экспертизы. Из документа следует, что военный умер насильственной смертью — его задушили.