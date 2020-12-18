Пятеро жителей Луганщины умерли от COVID-19. Еще 172 — заболели

В Луганской области лабораторно подтверждено 174 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще пятеро больных. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 51, Рубежное — 27, Северодонецк — 42, Беловодский и Сватовский районы — по 1, Белокуракинский и Старобельский районы — по 8, Марковский, Попаснянский и Новопесковский районы — по 4, Новоайдарский — 17, Станично-Луганский — 7.



Вследствие осложнений умерли 78-летняя женщина из Лисичанска, 74-летний мужчина из Рубежного, 77-летняя женщина из Северодонецка, 65-летняя женщина из Попаснянского района и 70-летний мужчина из Троицкого района.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 зафиксирован у 8533 человек, в том числе 350 детей. Из них выздоровели — 6186, умерли — 229.

За минувшие сутки в Украине выявили 12 630 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 12 866 человек, а 260 умерли.