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Только 3% подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности задержали в этом году

18 декабря 2020, 16:59

Только 3% подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности задержали в этом году

С начала года по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности были задержаны 16 человек. Об этом говорится в ответе Службы безопасности на запрос «Новостей Донбасса».

По статье 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя) открыто 117 уголовных производств, в которых подозреваемыми проходят 39 человек. В суд направлено 26 производств в отношении 27 человек. Ни один из подозреваемых не был задержан.

По статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность) досудебное расследование ведется в 448 уголовных производствах по подозрению 303 человек. В отношении 198 из них дела переданы в суд. Задержаны шестеро.

В финансировании сепаратизма (ст. 110-2 УК) подозреваются 24 человека, однако никто из них не был задержан. В суд передано 10 производств из 86.

Десять человек арестованы по подозрению в государственной измене (ст.111 УК). Всего подозреваемыми по этой статье проходят 128 человек, в отношении 67 из них дела направлены в суд. Всего следователи СБУ проводят расследования в 273 производствах.

Двое человек подозреваются в воспрепятствовании деятельности ВСУ (ст. 114-1). Дела переданы в суд, задержанных нет. Всего по этой статье открыто 14 уголовных производств.

В этом году к уголовной ответственности привлекли трех сотрудников СБУ: двух — за государственную измену и одного — за сепаратизм. Из них одного подозреваемого задержали в соответствии со ст. 208 УК.

При этом в СБУ отказались сообщить, сколько среди задержанных выявлено агентов ФСБ РФ или агентов группировок «ДНР/ЛНР».

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