Избиение журналиста битой на Донетчине: виновные пока не найдены

Владимир Грабовенко. Фото: Суспільне

Задержанных по подозрению в нападении на журналиста Владимира Грабовенко спустя полтора месяца нет. Журналиста жестоко избили битой возле его дома в Волновахе Донецкой области 30 октября.



В Волновахском отделении полиции в ответе на запрос «Новостей Донбасса» сообщили, что следственные действия продолжаются: «До этого времени преступления остается нераскрытым».



Адвокат журналиста Александр Кудинов сообщил НД, что Грабовенко все еще чувствует себя плохо, так как травмы слишком жесткие.



«Фактически его убивали и шанс выжить оставленным в опасном состоянии у пострадавшего был невелик», — сказал он, добавив, что считает это попыткой жестокого убийства: «И преступление не доведено до конца по независящим от убийц причин. Его оставили умирать, а может убийцы были уверены, что он уже не выживет».



Кудинов категорически не согласен с квалификацией преступления — полиция ведет расследование по статье 296 УК (хулиганство).



«Полиция изначально отвергала версии, связанные с местью за общественную и журналистскую деятельность, но со временем вернулись к проверке этой информации, но для объективного расследования у полиции мало шансов, поскольку оппонентами Грабовенко является клан Лубенцов — народный депутат и его отец и брат, которые образовали феодальную Лубинецкую Народную Республику, заняв основные руководящие должности в районе», — рассказал адвокат.



Грабовенко — бывший депутат Волновахского районного совета, главный редактор газеты «Народовластие обо всех и обо всем», которая занимается антикоррупционной деятельностью.



30 октября неизвестные нанесли ему несколько ударов битой возле его дома. Журналиста госпитализировали с переломом костей правой голени, перелом правого предплечья и ушибленными ранами головы.