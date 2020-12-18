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Антимонопольный комитет закрыл дело «Роттердам+»

18 декабря 2020, 18:16

Антимонопольный комитет закрыл дело «Роттердам+»

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии из-за недоказанности нарушения. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«В бюро отметили, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, в течение 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии с нарушением алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий расчетный период в пользу ТЭС.

Нарушение алгоритма могло свидетельствовать о возвращении к «ручному режиму» и субъективному ценообразованию для тепловых электростанций (ТЭС). Это могло предоставить последним преимущества по сравнению с другими участниками рынка (конкурентам), в том числе атомным электростанциям (АЭС) (по информации НАБУ и ГП «НАЭК «Энергоатом)», — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что ценовая конкуренция на рынке генерации в модели рынка, которая существовала до 01.07.2019 года, в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной.

«В течение 2016-2017 гг. не произошло существенного изменения долей хозяйствующих субъектов на рынке. А также, ни один из крупных игроков не был устранен с рынка. Показатели фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом... Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не устанавливает факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС», — говорится в позиции АМКУ.

«Таким образом, собранными по делу доказательствами не подтверждается информация о том, что действия НКРЭКУ привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов», — говорится в заключении комитета.

Поэтому производство по делу закрыли из-за недоказанности нарушения, добавили в АМКУ.

В ведомстве также отметили, что отсутствие в действиях компаний или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства.

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