Штаб ООС: Боевики четыре раза на Донбассе нарушили режим тишины

Боевики четыре раза с начала текущих суток нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.



«В Приазовье вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2», — указывается в сообщении.



Кроме того, в районе Авдеевки противник применил ручной противотанковый гранатомет и подствольный гранатомет.



Огонь противника был неприцельным и не нес угрозы жизни украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ подразделения ОС не открывали, отметили в штабе.