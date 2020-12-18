Прокуратура Боснии возбудила дело из-за подаренной Лаврову иконы из Луганска

Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело относительно того, как украинская икона, которая была подарена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, попала в страну. Об этом сообщает издание Dnevni avaz.



«Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от министра иностранных дел Бисери Туркович о том, что министерство получило ноту от посольства Украины. Но ноту в прокуратуру не передавали. Дело сформировано, будут проводиться проверки», — сообщили в прокуратуре.



Также сообщается, что утром 18 декабря министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины направило письмо в Государственное агентство по расследованию и защите и в прокуратуру с целью расследования всех утверждений на основании протеста посольства Украины.



Украинская сторона требует расследования и дополнительной информации о 300-летней иконе, которую, вероятно, вывезли из оккупированного Луганска.



Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.