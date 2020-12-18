Миссия МВФ начнет первый пересмотр программы для Украины

Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, передает агентство «Интерфакс-Украина».



«Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра», — отметил он.



Люнгман добавил, что миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.



МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долларов с немедленным выделением 2,1 млрд долларов первого транша.



После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего. Размеры второго и третьего транша — по 700 млн долларов, третьего — 560 млн долларов и заключительного четвертого — 980 млн долларов. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.



По данным информированных источников агенства, программа stand-by фактически была поставлена «на паузу» из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.