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Миссия МВФ начнет первый пересмотр программы для Украины

18 декабря 2020, 21:07

Миссия МВФ начнет первый пересмотр программы для Украины

Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра», — отметил он.

Люнгман добавил, что миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долларов с немедленным выделением 2,1 млрд долларов первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего. Размеры второго и третьего транша — по 700 млн долларов, третьего — 560 млн долларов и заключительного четвертого — 980 млн долларов. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агенства, программа stand-by фактически была поставлена «на паузу» из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

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