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После апреля должно быть легче: Степанов о том, когда Украина сможет вернуться к «доковидной» жизни

18 декабря 2020, 22:26

После апреля должно быть легче: Степанов о том, когда Украина сможет вернуться к «доковидной» жизни

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Об этом министр рассказал в интервью hromadske.

Он отметил, что власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2020 года. Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией — это коллективный иммунитет.

«Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация», — убежден Степанов.

Министр также рассказал, что сначала будут вакцинировать медиков, которые работают с больными COVID-19, военнослужащих в зоне проведения ООС и людей, находящихся в специализированных учреждениях — интернатах или домах престарелых.

На втором этапе в Минздраве планируют вакцинировать людей старше 60 лет, тех, кто болеет сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также других военнослужащих, работников Национальной полиции, работников образования.

Делать вакцинацию обязательной не будут, поскольку сейчас нет соответствующего закона.

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