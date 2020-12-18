После апреля должно быть легче: Степанов о том, когда Украина сможет вернуться к «доковидной» жизни

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 года пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Об этом министр рассказал в интервью hromadske.



Он отметил, что власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2020 года. Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией — это коллективный иммунитет.



«Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация», — убежден Степанов.



Министр также рассказал, что сначала будут вакцинировать медиков, которые работают с больными COVID-19, военнослужащих в зоне проведения ООС и людей, находящихся в специализированных учреждениях — интернатах или домах престарелых.



На втором этапе в Минздраве планируют вакцинировать людей старше 60 лет, тех, кто болеет сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также других военнослужащих, работников Национальной полиции, работников образования.



Делать вакцинацию обязательной не будут, поскольку сейчас нет соответствующего закона.