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В Штабе сообщили об обстрелах со стороны боевиков

19 декабря 2020, 08:41

В Штабе сообщили об обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи Водяного на Приазовье, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра.

Также там указали, что противник трижды нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки — применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы и стрелковое оружие. Украинские военные огонь в ответ не открывали 

На остальных участках линии разграничения ситуация оставалась спокойной. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С 27 июля до 17 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 3 852 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе было 1 819 взрывов, 119 пролетевших неопределенных боеприпасов, 55 вспышек дульного пламени, 41 осветительную ракету, 1 818 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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