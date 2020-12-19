Шахтерам Донетчины выплатили задолженность по зарплате за два месяца

На счета государственных шахт Донецкой области поступили средства для выплаты задолженностей по зарплатам шахтерам за два месяца. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Долги перед шахтерами за октябрь и ноябрь полностью закрыты. Все деньги уже на шахтах. С этого понедельника, я обещаю, мы начинаем выплаты за декабрь», — сказал президент.



Глава ДонОГА Павел Кириленко уточнил, что размер выделенной суммы из бюджета составил 381,5 миллионов гривен и это только первый транш из 658,9 миллионов гривен. Остаток суммы ожидают получить на следующей неделе.



«Проблемой остается выплата зарплаты шахтерам ГП "УК "Краснолиманская", поскольку предприятие не работает по добыче угля и не получает бюджетных средств, а предоставляет общешахтные услуги ООО "Краснолиманская", с которым находится на одной производственной площадке», — добавил Кириленко.

В госбюджете предусмотрели 1,4 млрд гривен на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, возникшей в данный момент.



Долги перед шахтерами пообещали погасить до 20 декабря.