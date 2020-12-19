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Шесть жителей Луганщины умерли от коронавируса. Еще 107 — заболели

19 декабря 2020, 13:18

Шесть жителей Луганщины умерли от коронавируса. Еще 107 — заболели

В Луганской области лабораторно подтверждено 107 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще 6 больных. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 9, Рубежное — 22, Северодонецк — 20, Беловодский район — 7, Кременьский — 3, Милославский — 2, Новоайдарский — 9, Новопсковский — 1, Папаснянский — 7, Станично-Луганский — 8, Старобельский район — 13, Троицкий — 6.

Вследствие осложнений умерли 70-летний и 64-летний мужчины из Папаснянского района, 88-летний мужчина из города Северодонецк, 71-летний мужчина из города Лисичанск, 56-летний мужчина с Сватовского района и 88-летний мужчина с Старобельского района.

За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 зафиксирован у 8640 человек. Из них выздоровели — 6286, умерли — 235.

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