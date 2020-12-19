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На Донетчине зафиксировали 14 новых смертей от коронавируса

19 декабря 2020, 14:21

На Донетчине зафиксировали 14 новых смертей от коронавируса

От осложнений, вызванным коронавирусом, за сутки 17 декабря в Донецкой области умерли 14 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА ПАвел Кириленко.

4 летальных случая зафиксировали в Краматорской ОТО, 3 — в Добропольской ОТО, по 2 — в Никольской и Славянской ОТО, по 1 — Ольгинской, Александровской, Дружковской ОТО.

Кроме того, в этот день зарегистрировали 552 новых случаев COVID-19, среди которых 15 детей.

Также глава ОГА отметил, что из-за значительного роста количества новых больных осложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках будут возможные задержки.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 742 заболевших коронавирусом. При этом выздоровели 13 314 человек, а 213 умерли.

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