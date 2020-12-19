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«ДНР» откроет свой пункт пропуска 21 декабря

19 декабря 2020, 17:49

«ДНР» откроет свой пункт пропуска 21 декабря

Группировка «ДНР» заявила, что в понедельник 21 декабря откроет свой пункт пропуска «Еленовка», который находится в одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщает «штаб по предупреждению коронавируса» при группировке «ДНР».

Работа пункта пропуска будет осуществляться с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Работа пункта пропуска будет осуществляться с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

С 10 ноября все украинские КПВВ на Донбассе работают с 8:00 до 16:00 по киевскому времени. «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку». Этот пункт пропуска соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Также при пересечении линии соприкосновения продолжают действовать карантинные ограничения.

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