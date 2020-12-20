Боевики стреляли из гранатометов и пулеметов. Без потерь

За минувшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В районе Пивденного боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Шум — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Авдеевки — из пулеметов, а вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Неподалеку Павлополя для корректировки огня из АГС боевики применили БПЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксирован также вблизи Водяного на Донетчине.



Боевых потерь и ранений среди состава ООС нет.