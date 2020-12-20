Зеленский назвал приемлемые компромиссы для завершения войны на Донбассе

Украина готова идти на компромиссы ради завершения войны на Донбассе, но в этом вопросе должны быть логика и результат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.



Он отметил, что Украина проводит изменения в рамках децентрализации, следуя Минским соглашениям: «Я это говорил Президенту Российской Федерации на встрече в нормандском формате. Мы это будем делать, независимо ни от чего».



При этом, подчеркнул Зеленский, он не согласен на изменения Конституции в том виде, в котором этого хочет РФ.



«Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, — пожалуйста, ко всем этим вещам, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными», — заявил президент.



«Если захотим в этом направлении Донбассу больше преференций, вот такие компромиссы могут быть — это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат», — добавил он.

Россия и поддерживаемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР» призывают Украину закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции Украины.



Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 15 декабря.