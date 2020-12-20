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Коронавирус выявили еще у 119 жителей Луганщины. Четверо умерли от осложнений

20 декабря 2020, 17:04

Коронавирус выявили еще у 119 жителей Луганщины. Четверо умерли от осложнений

В Луганской области лабораторно подтверждено 119 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четыре человека. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 13 случаев, Рубежное — 14, Северодонецк — 15, Беловодский район — 12, Кормянский — 1, Новоайдарский — 7, Новопсковский −3, Сватовский — 33, Станично-Луганский — 10, Старобельский — 11.

Вследствие осложнений умерли 69-летний мужчина и 69-летняя женщина из Лисичанска, 59-летняя женщина из Рубежного и 56-летняя женщина из Северодонецка.

За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 выявлен у 8759 человек. Из них выздоровели — 6308, умерли 239 человек.

За минувшие сутки в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 8325 человек. Кроме этого, 6626 человек выздоровели, 116 — умерли.

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