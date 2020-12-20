Боевики 5 раз открывали огонь. Без потерь

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования пять раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.



Под огнем оказались окрестности Авдеевки, Песок, Водяного и Пивденного.



«Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет», — говорится в вечерней сводке.