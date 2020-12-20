На Донетчине — еще 807 заболевших и 11 умерших от COVID-19

В Донецкой области в течение последних нескольких дней зафиксировано 11 летальных случаев вследствие COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



По два человека умерли в Бахмутской и Константиновской ОТГ и по одному — в Славянской, Дружковской, Александровской, Добропольской, Краматорской, Волновахской и Авдеевской ОТГ.



За пятницу и субботу, 18-19 декабря, выявлено 807 заболевших, среди них 46 детей:

— 231 в Мариупольской ОТГ;

— 178 в Краматорской ОТГ;

— 52 в Славянской ОТГ;

— 45 в Константиновской ОТГ;

— 42 в Бахмутской ОТГ;

— 32 в Волновахской ОТГ;

— по 28 в Светлодарской и Торецкой ОТГ;

— 19 в Великоновоселковской ОТГ;

— 17 в Мангушской ОТГ;

— 16 в Селидовской ОТГ;

— 13 в Мирноградской ОТГ;

— по 12 в Никольской и Марьинской ОТГ;

— 10 в Хлебодаровской ОТГ;

— 8 в Покровской ОТГ;

— по 7 в Дружковской, Кальчицкой и Николаевской ОТГ;

— 6 в Угледарской ОТГ;

— по 5 в Соледарской и Авдеевской ОТГ;

— по 4 в Сартанской, Часовоярской, Комарской и Лиманской ОТГ;

— по 2 в Звановской, Мирненской, Кураховской и Добропольской ОТГ;

— по 1 в Ольгинской, Черкасской и Андреевской ОТГ.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории подтверждено 32 254 случая COVID-19. Из них 22 151 человек выздоровел, 656 — умерли.

За минувшие сутки в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 8325 человек. Кроме этого, 6626 человек выздоровели, 116 — умерли.