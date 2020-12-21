На Луганщине мужчина погиб из-за взрыва

Мужчина погиб в результате срабатывания взрывного устройства 17 октября Трехизбенки. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.



«23 октября представитель (50–59 лет) Трехизбенского сельского совета по телефону сообщил СММ, что 18 октября у Трехизбенки было найдено тело мужчины (40–49 лет) из н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км к северо-западу от Луганска), который погиб от взрыва мины 17 октября», — говорится в отчете.



Жена погибшего 12 декабря в Желтом рассказала наблюдателям, что 17 октября ее муж наступил на мину, когда направлялся к дочери в Трехизбенке.



Сотрудники морга в Счастье 15 декабря подтвердили, что 19 октября к ним доставили тело мужчины (40— 49 лет), погибшего от потери крови в результате травм, которые по признакам соответствовали ранениям от взрыва.