В Украине выявили еще 6 545 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявили 6 545 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 5 106 человек, а умерли 80. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Всего в воскресенье было проведено 26 839 тестирований. Это более чем в два раза меньше, чем проводится в будние дни.



За все время пандемии в стране выявили 970 993 заболевших ковидом. Из них 586 268 человек выздоровели, а 16 665 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.



Днем ранее, 20 декабря сообщалось о 8 325 заболевших, 19 декабря выявили 11 742 новых случая, 18 декабря было 12 630 новых случаев инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 заболевших.