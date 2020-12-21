На Донетчине подтвердили еще почти 300 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 20 декабря, в Донецкой области подтверждено еще 258 случаев инфицирования коронавирусом, среди которых 14 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



61 новый случай выявили в Краматорской ОТГ, 34 в Покровской, 32 в Бахмутской, 13 в Марьинской, 11 в Константиновской, по пять в Славянской и Кураховской ОТГ, по четыре в Мангушской, Угледарской и Очеретинской ОТГ.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории подтверждено 32 512 случаев COVID-19. Из них 22 151 человек выздоровел, 656 — умерли.